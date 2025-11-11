Yeni Şafak
Kerkük'te ITC Başkanı Mehmet Seman Ağa'nın posterine saldırı

00:5611/11/2025, Salı
Irak meclis seçimleri
Irak'ın Kerkük şehrinde Irak meclis seçimleri için seçim posteri bulunan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'nın posteri ateşe verildi. Kimliği bilinmeyen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Irak'ın Kerkük şehrinde belediye panosuna yerleştirilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Mehmet Seman Ağa'nın posteri ateşe verildi.

Şehrin Şorca semtinde bir süre önce belediye panosuna yerleştirilen Ağa'nın posterini ateşe veren kimliği bilinmeyen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Basına açıklamada bulunan ITC Başkanı Ağa, Irak meclis seçimlerine saatler kala Kerkük'te üzücü olayların yaşanmasını tasvip etmediklerini söyledi.

Bu demokrasi şölenine barış, sükunet içinde ve medeni bir şekilde katılımın sağlanmasını isteyen Ağa, poster yakma gibi eylemlerin köklü bir tarihe sahip olan Kerkük'e yakışmadığını aktardı.

Kerkük'te sükunetin korunmasının öneminin altını çizen Ağa, bu eyleme karşı cevabın sandıktan çıkacak sonuçla verileceğini kaydetti.



