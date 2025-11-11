Kerkük'te ITC Başkanı Mehmet Seman Ağa'nın posterine saldırı

Şehrin Şorca semtinde bir süre önce belediye panosuna yerleştirilen Ağa'nın posterini ateşe veren kimliği bilinmeyen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu demokrasi şölenine barış, sükunet içinde ve medeni bir şekilde katılımın sağlanmasını isteyen Ağa, poster yakma gibi eylemlerin köklü bir tarihe sahip olan Kerkük'e yakışmadığını aktardı.