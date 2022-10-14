Dünya Kılıçdaroğlundan Rockefeller ve Sorosun üssüne ziyaret ABDde dikkat çeken toplantı
ASYA

Kılıçdaroğlu'ndan Rockefeller ve Soros’un üssüne ziyaret: ABD'de dikkat çeken toplantı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, German Marshall Fund’u (Alman Marshall Vakfı) ziyaret ederek vakıf yöneticileri ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi Diğer
Kılıçdaroğlundan Rockefeller ve Soros’un üssüne ziyaret: ABDde dikkat çeken toplantı
Alman Marshall Vakfı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Washington kentindeki temasları kapsamında, German Marshall Fund’u (Alman Marshall Vakfı) ziyaret ederek vakıf yöneticileri ile bir araya geldi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ziyaretler basına kapalı gerçekleştirilirken fotoğraflar CHP fotoğraf servisi tarafından paylaşıldı.

Görüşmelerin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Rockefeller ve Soros tarafından fonlanıyor

Dünyanın en zenginlerinden milyarlarca dolar fonlama yapan Rockefeller'a ait vakıflar tarafından desteklenen Alman Marshall Vakfı, Türkiye'de uzun yıllardır tartışmaların odağında.

George Soros'un kurduğu Açık Toplum Vakfı tarafından da fonlanan Marshall Fund, Türkiye'de ABD'ye açılan kapı olarak tanımlanıyor.

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