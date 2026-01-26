Yeni Şafak
Kilise ve hastanenin altına tünel ağı

04:00 26/01/2026, Pazartesi
G: 26/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tabka'da kilise, hastane, belediye binası gibi sivil yerleşimlerin altında da tünel ağları tespit edildi.
18 Ocak’ta YPG/SDG işgalinden kurtarılan Tabka’da yer altında kilometrelerce uzanan tüneller dikkat çekiyor. Kilise, hastane, belediye binası gibi sivil yerleşimlerin altında da tünel ağları tespit edildi.

Suriye ordusunun düzenlediği operasyonla 18 Ocak’ta terör örgütü YPG’den kurtardığı Rakka’ya bağlı Tabka beldesinde, örgütün kilise, hastane, belediye binası gibi sivil yerleşimlerin altına kazdığı kilometreler boyunca uzanan tünel ağı ortaya çıkıyor.

YPG’nin 8 yıldan uzun süredir işgal ettiği beldede büyük altyapı eksikliği dikkati çekiyor. Buna karşın, YPG’nin duvarlara yazdığı sloganlar, duvar resimleri hâlâ duruyor. Terör örgütünün kazdığı bazı tünellerin girişleri beldedeki yollarda ilerlerken dahi görülüyor. Suriye ordusu, beldenin güvenliğini üstlenmiş durumda.

GERİYE MÜHİMMAT KALDI

Tabka’nın Fırat Nehri kıyısında bombardımanla yıkılmış bir binanın içine ilerleyince tünelin girişi ortaya çıkıyor. Yerin altına indikten sonra tünel boyunca ilerlerken roket atar başlıkları ve yüksek kalibreli mermi kovanları dikkat çekiyor. Suriye askerlerinin aktardığına göre, tünel ağının içindeki kapılardan şehirdeki farklı noktalara ilerleniyor. Terör örgütü YPG’nin terör saldırılarında kullandığı insansız hava aracının parçaları hâlâ burada bekliyor.

KİLOMETRELERCE UZANIYOR

Fırat Nehri’ndeki karşı kıyılarına nazır, roket atar, havan ve keskin nişancıların yerleştirileceği mevzilerin tünel ağında yer aldığını ve tünellerin kilometrelerce uzandığını ifade eden Suriye askerlerinin ifadelerine göre, tünel ağlarından biri de beldedeki hastaneye ulaşıyor. Tabka beldesinde terör örgütü YPG’nin tünel kazdığı diğer bir nokta DEAŞ’ın burayı ele geçirdiği 2014’te patlattığı bir kilisenin altı.

YERALTI AĞIYLA BAĞLANTILI

Kilisenin yıkık iskeleti, üzerindeki hac ayakta duruyor buna karşın alt kata inildiğinde burada terör örgütü YPG’nin mabedin altına kazdığı tünelin girişi bulunuyor. Kilisenin altındaki YPG’nin terör tüneli de beldedeki diğer yeraltı ağıyla bağlanıyor. Suriye askerleri, burada depo benzeri bir bölümde bulunan İHA ile atılan bomba, havan mermileri ve hazırlanmış el yapımı patlayıcıları gösteriyor.



