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KKTC Başbakanı Üstel: Rumların aklında barış değil savaş var

KKTC Başbakanı Üstel: Rumların aklında barış değil savaş var

19:5315/05/2025, Perşembe
G: 15/05/2025, Perşembe
AA
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, basın toplantısı düzenledi.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ülkesinde mülk alanlara karşı başlattığı eylemlerin karşılıksız kalmayacağını ifade ederek, "Rumların aklında barış değil savaş var." İfadelerini kulandı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, hükümet ortakları, Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ile düzenlediği basın toplantısında iktidarda geçirdikleri üç yılın değerlendirmesini yaptı.

Toplantıda gazetecilerin GKRY'nin KKTC'de mülk alanlara yönelik başlattığı tutuklama ve uluslararası arama emri çıkarılması gibi eylemlerine dair soruları üzerine Üstel, Rum Yönetimi'ne karşı alınacak tedbirleri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye ile istişare ettiklerini belirterek, alınacak önlemlerin önümüzdeki hafta açıklanacağını kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, düzenlenen basın toplantısında iktidarda geçirdikleri üç yılın değerlendirmesini yaptı

Üstel, GKRY'nin AB üyeliğini bir köprü değil, baskı aracı olarak kullandığını belirterek, Kıbrıslı Türklerin artık yalnızca ambargolarla değil, siyasi şantaj ve ekonomik sabotaj girişimleriyle de karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Başbakan Üstel, toplantıda Kıbrıs Türk halkının hiçbir haksızlığa boyun eğmeyeceğini ve GKRY'nin KKTC'de mülk edinenlere yönelik başlattığı girişimlerin karşılıksız kalmayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Rumların aklında barış değil savaş var. Rum Yönetimi'nin dilinde barış söylemi varsa da akıllarında savaş olduğunu anlıyoruz. Uluslararası toplum Ada'da gerçekten kalıcı bir çözüm istiyorsa Rum Yönetimi'ni durdurmalıdır."


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