Kolombiya'da "acil durum" ilanı: Çetelere yönelik geniş kapsamlı operasyon yapılacak

Amerika Yönetmenler Loncası Ödülleri törenine katılan ABD'li oyuncu Mark Ruffalo, diğer ünlü isimlerle birlikte ceketine zambak şeklinde, kırmızı yuvarlak rozet taktı. Ruffalo, zambakların "barış zambağını", kırmızı yuvarlak rozetin ise "Ateşkes taraftarı sanatçıları" simgelediğini belirtti. Sanatçılar olarak Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısında bulunduklarını aktaran Ruffalo, bombalamanın işe yaramadığının artık anlaşıldığını kaydetti. Ruffalo; "Dünya liderlerinden özellikle Başkan Joe Biden'dan kalıcı bir ateşkes talep etmesini, barışa bir şans vermesini istiyoruz." dedi.