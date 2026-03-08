Yeni Şafak
Kremlin yanlışlıkla paylaştı? Putin’in gizli görüntüsü viral oldu: Dünya bu 30 saniyeyi konuşuyor

Kremlin yanlışlıkla paylaştı? Putin’in gizli görüntüsü viral oldu: Dünya bu 30 saniyeyi konuşuyor

16:038/03/2026, Pazar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı için çekilen görüntülerinin ham kaydı kısa süreliğine Kremlin’in resmi mecralarında yayınlandı. Kısa sürede silinen yaklaşık 30 saniyelik görüntü sosyal medyada hızla yayılırken, İngiliz basını olayın perde arkasını tartışmaya açtı. The Mirror ve The Sun’ın paylaştığı görüntüler, Putin’in sağlık durumuna ilişkin iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı için kamera karşısına geçti.


08 Mart, Pazar

Kremlin yanlışlıkla mı paylaştı?

Putin'in konuşma sırasında yaşadığı öksürük krizi, düzenlenmemiş ham kayıtlarıyla paylaşıldı.

İngiliz basınında geniş yer bulan görüntülerde, Putin’in konuşmasını kesen şiddetli bir öksürük nöbetine tutulduğu ve kaydın yenilenmesini istediği görülüyor.

"Boğazım gıcık yaptı, baştan alalım"

Boğazını işaret eden Rus liderin, "Burayı baştan alalım, boğazım gıcık yaptı… Bugün çok konuştum" ifadelerini kullandığı belirtilirken, yaklaşık 30 saniyelik bu kesitin sanal medya ekibinin bir ihmali sonucu kurgulanmadan kamuoyuyla paylaşıldığı aktarıldı.

The Mirror ve The Sun videonun Kremlin tarafından 'yanlışlıkla' paylaşıldığını yazıp görüntülere yer verdi.

Bu son olay, Putin’in sağlık durumuna dair spekülasyonları da yeniden canlandırdı.

Geçtiğimiz aylarda Putin’in bacağında görülen istemsiz titremeler de Parkinson hastalığı şüphelerini doğurmuştu.

Kısa süre sonra kaldırılan video, İngiltere tabloid basınında geniş yankı buldu.

