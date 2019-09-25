Dünya Kriz görüşmenin deşifresi yayınlandı Trump Bidenın soruşturulmasını istemiş
AMERİKA

Kriz görüşmenin deşifresi yayınlandı: Trump Biden'ın soruşturulmasını istemiş

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın azil soruşturması açmasına neden olan telefon görüşmesinin deşifresini yayınladı. Görüşmenin özet dökümünde, Trump'ın Ukrayna liderinden rakibi Biden'ın soruşturulmasını istediğine dair ifadeler yer alıyor. ABD'li istihbarat yetkilisinin ortaya çıkardığı söz konusu olay sonrası, Trump hakkında azil süreci başlatılmıştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Adalet Bakanlığı
ABD Adalet Bakanlığı

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin deşifresini yayınladı. Trump'ın Ukrayna liderinden siyasi yardım aldığı gerekçesiyle 'hakkında azil süreci' başlatılmıştı.

Trump'ın görüşmede Ukrayna liderinden, Demokrat rakibi Joe Biden hakkında gizli bilgileri soruşturmasını istediği ortaya çıkmış oldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın yasaları ihlal etmediğini duyurdu.

Trump'ın Ukrayna lideri ile telefon görüşmesi kriz çıkardı
OYNAT 00:56
Trump'ın Ukrayna lideri ile telefon görüşmesi kriz çıkardı
ABD istihbaratından bir yetkili, Trump'ın Ukrayna lideri ile yaptığı telefon görüşmesinde büyük bir skandala imza attığını açıkladı. Bazı iddialara göre, Trump'ın Ukrayna liderinden, rakibi Biden hakkında gizli bilgiler istediği öne sürülüyor.

İstihbarat yetkilisi nasıl şikayet etti?

ABD istihbarat servisleri baş müfettişi Michael Atkinson'a göre yapılan şikâyet, hükümetten bir yetkilinin istihbarat birimleri dışarısından birilerinin gizli görüşmelerini başkalarına aktarması üzerineydi.

Şikâyetin detayları ve içeriği gizli tutuluyor. Ancak ABD basınında yer alan haberler, söz konusu şikâyetin bir olaylar zincirine dayandığını aktarıyor. Bu olaylardan birisi 25 Temmuz 2019'da Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesi.

Trump kendini savundu

ABD Başkanı, Zelenskiy ile görüşmesinde Joe Biden'ın gündeme geldiğini kabul etse de Trump'a göre yaşananlar yeni bir siyasi sabotaj girişimi.

Dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, 25 Temmuz'da Zelenskiy'i seçim zaferinden ötürü tebrik etmek için bir görüşme yaptığını söyledi.

Trump, "Joe Biden ve oğlu gibi bizim insanlarımızın zaten kötü durumda olan Ukrayna'daki yolsuzluk durumuna katkı sağlamalarını istemediğmizi söyledim" dedi.

Licede teröre darbe

Lice'de teröre darbe

Diyarbakır'daki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Uluslararası korsan

Uluslararası korsan

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, BM konuşmasında ABD'yi hedef aldı.
Londra metrosunu su bastı

Londra metrosunu su bastı

​Seferler durdu, yolcular mahsur kaldı, şehirde hayat kilitlendi
'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

'3 milyon Suriyeli yerleşecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın güvenli bölge önerisi.
Derbilerin<br>hakemleri belli oldu

Derbilerin
hakemleri belli oldu

​Federasyon 6. hafta hakemlerini duyurdu.
Tam isabet

Tam isabet

​Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu.
31 Mart'ta<br>usulsüzlük iddiasına 3 dava

31 Mart'ta
usulsüzlük iddiasına 3 dava

​41 sandık görevlisi hapis istemiyle yargılanacak.
'Katliamlar yapan<br>Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

'Katliamlar yapan
Batı'yı kimse hesaba çekmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta açıklamalarda bulundu.
Korku filmi<br> gerçek oldu

Korku filmi
gerçek oldu

​8 yaşında sandıkları kız 30 yaşında çıktı.
Annelerden <br>İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

Annelerden
İmamoğlu'na 'şovmen' cevabı

'O da bir annenin evladıdır. Vicdanı rahat mı? Yazıklar olsun'
'Gönüllerin hızmatçısı'

'Gönüllerin hızmatçısı'

​Bozkırın tezenesi, bu dünyadan göçeli 7 yıl oldu.
Erdoğan<br> gönülleri fethetti

Erdoğan
gönülleri fethetti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajları Keşmir'de yankı buldu.
Kan donduran satırlar

Kan donduran satırlar

Cinayet mağduru kadın tüm detayları mektubunda anlatmış.
'Bize iftira attılar'

'Bize iftira attılar'

​Varank: Şimdi Muhalefet IMF ile gizli görüşüyor.
Hastanedeki<br> skandala soruşturma

Hastanedeki
skandala soruşturma

​Öğle yemeğinde davullu 'sıra gecesi' eğlencesi.
Tedbirler alındı <br>burunları bile kanamadı

Tedbirler alındı
burunları bile kanamadı

Hain amacına ulaşamayan terör saldırısının perde arkası.
Uygulama başladı

Uygulama başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.