Kriz görüşmenin deşifresi yayınlandı: Trump Biden'ın soruşturulmasını istemiş

ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin deşifresini yayınladı. Trump'ın Ukrayna liderinden siyasi yardım aldığı gerekçesiyle 'hakkında azil süreci' başlatılmıştı.

Trump'ın görüşmede Ukrayna liderinden, Demokrat rakibi Joe Biden hakkında gizli bilgileri soruşturmasını istediği ortaya çıkmış oldu.

ABD Adalet Bakanlığı, Trump'ın yasaları ihlal etmediğini duyurdu.

OYNAT 00:56 Trump'ın Ukrayna lideri ile telefon görüşmesi kriz çıkardı ABD istihbaratından bir yetkili, Trump'ın Ukrayna lideri ile yaptığı telefon görüşmesinde büyük bir skandala imza attığını açıkladı. Bazı iddialara göre, Trump'ın Ukrayna liderinden, rakibi Biden hakkında gizli bilgiler istediği öne sürülüyor. BiP'te paylaş

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İstihbarat yetkilisi nasıl şikayet etti?

ABD istihbarat servisleri baş müfettişi Michael Atkinson'a göre yapılan şikâyet, hükümetten bir yetkilinin istihbarat birimleri dışarısından birilerinin gizli görüşmelerini başkalarına aktarması üzerineydi.

Şikâyetin detayları ve içeriği gizli tutuluyor. Ancak ABD basınında yer alan haberler, söz konusu şikâyetin bir olaylar zincirine dayandığını aktarıyor. Bu olaylardan birisi 25 Temmuz 2019'da Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy arasında gerçekleşen telefon görüşmesi.

Trump kendini savundu

ABD Başkanı, Zelenskiy ile görüşmesinde Joe Biden'ın gündeme geldiğini kabul etse de Trump'a göre yaşananlar yeni bir siyasi sabotaj girişimi.

Dün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, 25 Temmuz'da Zelenskiy'i seçim zaferinden ötürü tebrik etmek için bir görüşme yaptığını söyledi.

Trump, "Joe Biden ve oğlu gibi bizim insanlarımızın zaten kötü durumda olan Ukrayna'daki yolsuzluk durumuna katkı sağlamalarını istemediğmizi söyledim" dedi.