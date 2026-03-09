Kuveyt Emiri Sabah’tan hazırlık talimatı: Önemli noktaların korunmasını istedi

Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, ülkede hayati öneme sahip noktaların korunması ve hazırlık seviyesinin artırılması talimatı verdi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA’ya göre Emir Sabah, televizyondan ulusa seslendi.

İran’ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirdiği saldırılara işaret eden Sabah, “Ulusumuz, dost olarak gördüğümüz komşu bir Müslüman ülke tarafından acımasız bir saldırıya maruz kaldı. Oysa biz bu ülkeye karşı herhangi bir askeri eylem için topraklarımızın, hava sahamızın veya kıyılarımızın kullanılmasına izin vermedik ve bunu diplomatik kanallarımız aracılığıyla defalarca bildirdik.” ifadelerini kullandı.

Sabah, adını ifade etmeden İran’ın saldırılarına sert tepki göstererek şunları söyledi:

“Kuveyt Devleti’nin hava sahasını, topraklarını, sivil tesislerini ve altyapısını hedef alan bu alçakça saldırılar, uluslararası norm ve sözleşmelerin açık ihlali olup egemenliğimize, güvenliğimize ve istikrarımıza yönelik bariz bir saldırı teşkil etmektedir.”

Sabah, devletin yüksek hazırlık seviyesinde çalışma gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, “Ülkedeki güvenlik durumu yakından izleniyor. Devletin askeri, güvenlik ve sivil kurumları, her koşulda güvenliğinizi sağlamak için yakın koordinasyon ve yüksek hazırlık seviyesiyle çalışıyor.” dedi.

Kuveyt’te “saldırılara karşı” önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi ve güvenliğin sağlanması için hazırlık seviyesinin yükseltildiğini belirterek, “Herhangi bir acil duruma hızlı müdahale sağlamak ve kamu huzurunu korumak amacıyla hazırlık seviyesinin yükseltilmesi, önleyici tedbirlerin güçlendirilmesi ve hayati öneme sahip noktaların korunması” talimatını verdiğini belirtti.





ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.



