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Lübnan Başbakanı Selam ABD-İran mutabakatının İsrail'in ülkesine saldırılarını da durdurmasını umuyor

Lübnan Başbakanı Selam ABD-İran mutabakatının İsrail'in ülkesine saldırılarını da durdurmasını umuyor

16:1515/06/2026, Pazartesi
AA
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Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam
Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın, İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarının sona ermesine ve yaşanan yıkım ile acıların durmasına katkı sağlamasını umduklarını belirtti.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Selam, hükümetin savaşın başladığı andan itibaren Lübnanlılara yönelik zararları azaltmak ve çatışmanın durdurulması için çaba gösterdiğini ifade etti.

ABD ve İran arasında sağlanan mutabakatın, İsrail'in saldırı, yıkım ve yerinden etmelerine son vermesini temenni eden Selam, bu süreçte katkı sağlayan tüm taraflara teşekkür etti.

Başbakan Selam, Washington’da yürütülen müzakereler kapsamında İsrail’in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve Lübnanlı tutukluların serbest bırakılması için çabaların artırılacağını vurguladı.


LÜBNANLILARIN KÖYLERİNE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DÖNMESİNİ İSTİYORLAR

Hükümetin son aylarda yerinden edilme krizine yanıt vermek için yoğun çalıştığını belirten Selam, Lübnanlıların şehir ve köylerine güvenli ve onurlu şekilde dönmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Nevvaf Selam ayrıca yeniden imar sürecinin hızlandırılması için dost ve kardeş ülkelerle işbirliğinin sürdürüleceğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran'ın mutabakata vardığını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de ABD ile mutabakata varıldığını doğrulayarak, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını açıklamıştı.



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