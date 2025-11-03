Yeni Şafak
Macaristan Başbakanı Orban: Ukrayna'yı finanse etmek bizim görevimiz değil

3/11/2025, Pazartesi
“Silahlar, yeniden inşa, maaşlar ve emekli maaşları. Ve bir kez daha, faturayı Avrupa'nın ödemesi bekleniyor. Bu faturayı üstlenmeye istekli başka kimse kalmadı”
“Silahlar, yeniden inşa, maaşlar ve emekli maaşları. Ve bir kez daha, faturayı Avrupa'nın ödemesi bekleniyor. Bu faturayı üstlenmeye istekli başka kimse kalmadı”

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, “Ukrayna'yı finanse etmek Macaristan'ın görevi değil. Bunu yapmak için hiçbir nedenimiz yok; ne siyasi, ne ekonomik, ne de ahlaki” dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere merkezli bir medya kurumunun Ukrayna'nın savaşı sürdürebilmesi için gelecek dört yıl içinde yaklaşık 400 milyar dolara ihtiyacı olacağı haberine değinerek, “Silahlar, yeniden inşa, maaşlar ve emekli maaşları. Ve bir kez daha, faturayı Avrupa'nın ödemesi bekleniyor. Bu faturayı üstlenmeye istekli başka kimse kalmadı” ifadelerini kullandı.


Brüksel’in tedirgin olduğunu kaydeden Orban, “Bu yüzden dondurulmuş Rus varlıklarına el koymak, AB finansman sistemini yeniden düzenlemek ve yeni krediler almak istiyorlar. Biz bunu reddediyoruz. Ukrayna'yı finanse etmek Macaristan'ın görevi değil. Bunu yapmak için hiçbir nedenimiz yok; ne siyasi, ne ekonomik, ne de ahlaki” açıklamasında bulundu.


Avrupa'da en açık sözlü ülke oldukları gerekçesiyle Brüksel’in kendilerine saldırmaya devam ettiğini öne süren Orban, “Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), AB uyumlu ekonomi politikaları, Brüksel'in onayladığı uzmanlar ve kontrol edebilecekleri bir başbakan ile ‘Jawohl (kukla) hükümeti’ istiyorlar” dedi.


Gelecek dört yıl boyunca Macar aileleri, işletmeleri ve emeklileri destekleyeceklerini belirten Orban, “Bu nedenle, 2 veya 3 çocuğu olan anneler için vergi muafiyeti getiriyor, işletmelere yönelik yüzde 3'lük kredi programımızı genişletiyor ve 14’üncü ay emekli maaşını geri getiriyoruz. Macarların parasının Ukrayna'ya gönderilmesine izin veremeyiz” ifadelerini kullandı.




