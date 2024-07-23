Maduro gemileri yaktı: 'Yaptıkları son hata olur' diyerek açık açık uyardı

Büyük Vatansever Kutup (Gran Polo Patriotico) adayı Nicolas Maduro, Nueva Esparta eyaletine bağlı Porlamar kentinde, partisi tarafından organize edilen mitingde halka seslendi.
Maduro, ülkesindeki aşırı sağcıların pazar günü yapılacak seçimlere gölge düşürmeye çalıştığını belirterek, halktan provokasyona gelmemesini istedi.
"Yaptıkları son hata olur"
Maduro, 6 ay içerisinde ihtiyaç sahipleri için en az 3 milyon yeni konut inşa edeceklerini ve bu konutların 400 binini 2025'te teslim edeceklerini söyledi.
"Irkçı oligarşiye haddini bildireceğiz"
Venezuela halkı, 28 Temmuz'da yeni devlet başkanını seçmek için sandık başına gidecek.
Seçimin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile muhalefetin ortak adayı Edmundo Gonzalez arasında geçmesi bekleniyor.