Michael Cohen'den Trump'ı üzecek ifade: Skandalları örtbas etmek için ödemeler yaptı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödeme suçlamasıyla yargılandığı davaya New York'taki Manhattan Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Davanın bugünkü duruşmasında Trump'ın o dönemki sağ kolu olarak da bilinen eski avukatı Michael Cohen tanık olarak dinlendi. Trump'ın başkanlık yarışı öncesinde özel hayatıyla ilgili hikayelerin ortaya çıkmasından endişe duyduğunu söyleyen Cohen, Trump'ın kendisine "Hazırlıklı ol, bir sürü kadın ortaya çıkacak" dediğini ifade etti. Trump'ın Daniels'ın ilişki iddiası hakkındaki haberlere çok kızdığını ve seçim kampanyası konusunda paniğe kapıldığını anlatan Cohen, Trump'ın “Bu seçim kampanyası için bir felaket. Kadınlar benden nefret edecek” dediğini aktardı. Trump'ın Daniels'a yapılan ödemenin yalnızca başkan adaylığı üzerindeki etkisiyle ilgilendiğini ifade eden Cohen, Trump'ın eşi Melania Trump'ı kastederek,"Melania'yı düşünmüyordu. Bu tamamen seçim kampanyası ile ilgiliydi" dedi. Cohen, Trump'ın kendisine, “Seçimi atlatmaya bak. Kazanırsam bunun bir önemi kalmayacak. Çünkü başkan olmuş olacağım. Kaybedersem de umurumda olmayacak" dediğini aktardı.