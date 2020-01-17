Dünya Mısırda gözaltına alınan Hilmi Balcı yurda döndü
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Mısır'da gözaltına alınan Hilmi Balcı yurda döndü

Mısır'da gözaltına alınan Hilmi Balcı yurda döndü

Mısır'da salı günü Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlenen polis baskını sırasında gözaltına alınan 4 çalışandan, serbest bırakılan Türk vatandaşı Hilmi Balcı Türkiye'ye döndü.

Haber Merkezi AA
Mısır'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi BalcıTürkiye’ye geldi
Mısır'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan AA çalışanı Hilmi BalcıTürkiye’ye geldi

Mısır'ın başkenti Kahire'den tarifeli uçakla saat 08.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaşan AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Balcı'yı, ajansın Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Muhammed Soykan, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Yılmaz Yaman, İstanbul Haberleri Editör Vekili Cemal Coşkun, İstanbul İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu ile bazı çalışanlar çiçeklerle karşıladı.

  • Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, memleketine ulaştığı için Allah'a şükrettiğini, devletin ve milletin desteğini Mısır'da hissettiğini ifade eden Balcı, "Başta Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız, İletişim Başkanımız ve kurumumuzun genel müdürü Şenol (Kazancı) Bey olmak üzere yoğun bir çaba sarf edildiğini gördük. Kısa zamanda, en güzel şekilde sonuçlandı bu iş. Memleketime bu şekilde döndüm." ifadelerini kullandı.

AA
AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Balcı, çiçeklerle karşılandı.

Balcı, Türk milletinin desteğini manen hissettiğini, ümitsizliğe kapılacağı zamanlarda bunun farkında olduğunu kaydederek, "Şükürler olsun yoğun bir 3-4 gün geçirdim. Kusura bakmayın. Cümlelerimi tam olarak toparlayamıyorum ama şükürler olsun." dedi.

Konuşmanın ardından Balcı ile AA yöneticileri havalimanından ayrıldı.

AA Genel Müdürü Kazancı: "Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı"
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AA Genel Müdürü Kazancı: "Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı"

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

Mısır polisi, 14 Ocak Salı günü, AA Kahire ofisine yaptığı baskında, aralarında AA Kahire Ofisi Mali ve İdari İşler Sorumlusu Hilmi Balcı’nın yanı sıra Mısır vatandaşı Hüseyin el Kabbani, Hüseyin el Abbas ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) çalışanı Abdelselam Muhammed'i gözaltına alarak, bilinmeyen bir yere götürmüştü. Ofise gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını kapatarak, internet bağlantısını kesmişti.

Çarşamba, sabah saatlerine kadar ofiste arama yapan güvenlik güçleri, çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engelledi.

Mısır İçişleri Bakanlığı ise emniyetin AA Kahire ofisine hiçbir gerekçe göstermeden düzenlediği baskının üzerinden 24 saat geçtikten sonra ve uluslararası yoğun tepkiler üzerine çarşamba günü akşam yaptığı skandal bir açıklamayla konuyu çarpıtma girişiminde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı adının hiç zikredilmediği ve somut bir suçlamanın yer almadığı açıklamada, ofise yapılan baskının Mısır Devlet Yüksek Güvenlik Savcılığından alınan iznin ardından gerçekleştirildiği aktarılmıştı.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, dün akşam, "Mısır'da gözaltına alınan 4 çalışanımızdan Hilmi Balcı serbest bırakıldı. Diğerlerinin de kefaletle salıverilmesini bekliyoruz." açıklamasını yapmıştı.

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