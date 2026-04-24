Mossad'ın tehdit ettiği gazeteci öldürüldü

İşgalci İsrail ordusunu, önceki gün Lübnan’ın güneydoğusundaki Nebatiyye kentine bağlı Tayri köyünde bir aracı hedef aldı. Saldırıda araçta bulunan iki kişi yaşamını yitirdi. Saldırı sırasında araçlarıyla olay yerinde bulunan El-Ahbar gazetesi muhabirleri Emel Halil ve Zeyneb Farac, kaçarak bir eve sığındı. İsrail ordusu, kadın gazeteciler Emel Halil ve Zeyneb Farac'ı takip ederek sığındıkları eve ikinci bir saldırı düzenledi. Uzun süre kendilerine ulaşılamayan iki gazeteciden Emel Halil, saldırıda yaşamını yitirirken Zeyneb Farac ise yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu yaralanan gazetecileri kurtarmak için olay yerine gelen Lübnan Kızılhaç ambulansına ses bombası atıp, ateş açarak ekiplerin insani yardım görevini yapmasını engelledi. İsrail'in sağlık ekiplerini hedef alması nedeniyle gazeteci Halil’i kurtarma girişimlerinin yarıda kaldığı, daha sonra gerekli koordinasyon sağlanarak çalışmalara yeniden başlandığı kaydedildi. Sivil savunmadan yapılan açıklamaya göre, arama kurtarma ekipleri enkaz altında kalan Emel Halil'in cansız bedenine ulaştı.





TEHDİT ALIYORDU

İsrail ordusu tarafından öldürülen Lübnanlı gazeteci Emel Halil, geçtiğimiz ay kendisiyle birlikte saldırıya uğrayan meslektaşı Zeyneb Farac ile birlikte yayınladığı bir video röportajda, İsrail Dış İstihbarat Servisi’nden (Mossad) defalarca aranarak ölümle tehdit edildiğini söylemişti. Söz konusu videoda, daha önceki çatışmalarda kadın gazetecilerin hiç tehdit almadığını ancak 9 Eylül 2023’te durumun değiştiğini aktaran Halil, “Bu tarihten sonra ben ve bazı kadın gazeteci meslektaşım defalarca ölüm tehdidi aldık. Bölgede bir beldeden başka bir beldeye haber için giderken her zaman saldırı riski altında olduğumu biliyorum” ifadelerini kullanmıştı. İsrail ordusu, 2022 yılında da Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Kampı’nda El- Cezire’nin tecrübeli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile’yi uzun süre tehdit ettikten sonra suikastla öldürmüştü. İşgal ordusunun dün katlettiği Lübnanlı gazeteci Emel Halil, Lübnan medyasında “Lübnan’ın Şirin Ebu Akile'si” olarak yer buldu.





“GAZETECİLERİ VURDUK” İTİRAFI

Lübnanlı gazeteci Emel Halil’in öldürülmesi büyük yankı uyandırırken olay sonrası bir açıklama yayınlayan İsrail ordusu, gazetecilerin bilinçli bir şekilde hedef alındığını itiraf etti. Açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından kullanılan bir askeri tesisten ayrılan iki aracın tespit edildiği, araçlardaki kişilerin İsrail ordusunun çizdiği sözde "savunma hattı"nı aşarak tehdit oluşturduğu iddia edilirken, kurtarma ekiplerinin bölgeye ulaşmasını engellenmediği öne sürüldü.



