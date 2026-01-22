Yeni Şafak
NATO: Genel Sekreter Rutte Trump'a Grönland'ın egemenliği konusunda taviz vermedi

NATO Sözcüsü Allison Hart, Genel Sekreter Mark Rutte'nin, ABD Başkanı Trump'la görüşmesinde Avrupalı ülkelere yönelik ilave gümrük vergisi kararından vazgeçmesi için Grönland'ın egemenliği konusunda herhangi bir taviz teklif etmediğini bildirdi.

Hart tarafından yapılan yazılı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Rutte ile ABD Başkanı Trump arasında Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu marjında bir görüşme yapıldığı belirtildi.

Bu görüşmede, ABD de dahil olmak üzere tüm müttefikler için Arktik bölgesindeki güvenliğin kritik öneminin ele alındığını bildiren Hart, "Başkanın bahsettiği çerçeveye ilişkin NATO müttefikleri arasındaki görüşmeler, özellikle yedi Arktik müttefiki olmak üzere, müttefiklerin ortak çabalarıyla Arktik güvenliğinin sağlanmasına odaklanacaktır." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin çerçevesine ilişkin Hart, "Danimarka, Grönland ve ABD arasındaki müzakereler, Rusya ve Çin'in Grönland'da ekonomik veya askeri olarak hiçbir zaman yer edinmemesini sağlamayı amaçlayarak ilerleyecektir." değerlendirmesini yaptı.

Hart, ayrıca
"Genel Sekreter, Davos'ta Başkan Trump ile görüşmesinde egemenlik konusunda herhangi bir taviz teklif etmedi"
bilgisini paylaştı.

ABD Başkanı Trump, dün gece NATO Genel Sekreteri Rutte ile Grönland konusunda bir "anlaşma çerçevesi" oluşturduklarını ve bu kapsamda 1 Şubat'ta uygulanması planlanan gümrük tarifelerini durdurduğunu duyurmuştu.



