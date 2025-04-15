Netanyahu Macron'la görüştü: Filistin'i tanıma kararına çıldırdı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, oğlu Yair'in hakaret ettiği Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Netanyahu, görüşmede Macron'un Filistin devletini tanıyabileceklerini duyurmasına tepki göstererek Filistin'in kurulmasına şiddetle karşı çıktıklarını söyledi.
Netanyahu, oğlu Yair'in Macron'a hakaret etmesi ve kendi yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gerilen sürecin ardından yaptığı telefon görüşmesinde, İsraillilerin büyük ölçüde Filistin devletine karşı çıktığını öne sürerek bunun kendisinin de uzun süredir izlediği bir politika olduğunu aktardı.
Macron'dan, Gazze'ye geçişlerin insani yardıma açılması çağrısı
Macron'dan Filistin devletini tanıyabilecekleri mesajı
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır'a yaptığı 2 günlük ziyaretin ardından France 5 kanalına verdiği röportajda, "(Filistin'i) Tanımaya doğru ilerlemeliyiz ve önümüzdeki aylarda buna varabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
Yair Netanyahu, Macron'a hakaret etmişti
İsrail Başbakanı'nın oğlu Yair Netanyahu, X hesabından, Filistin devletini tanıyabileceklerini duyuran Macron'a, "Canın cehenneme!" ifadeleriyle hakaret etmişti. Yair, Fransa Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği paylaşımında, "Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığına evet! Fransız Polinezyası'nın bağımsızlığına evet! Korsika'nın bağımsızlığına evet! Bask Ülkesi'nin bağımsızlığına evet! Fransız Ginesi'nin bağımsızlığına evet!" ifadelerine de yer vermişti. Başbakan Netanyahu ise X hesabından yaptığı paylaşımda, oğlu Yair Netanyahu'nun Macron'a hakaret etmesinin "kabul edilemez" olduğunu ifade etse de oğlunun "ülkesinin geleceğini önemseyen gerçek bir Siyonist" olduğunu belirtmişti.