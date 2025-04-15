Netanyahu Macron'la görüştü: Filistin'i tanıma kararına çıldırdı

Macron, insani yardım için Gazze Şeridi'ne tüm geçiş noktalarının açılmasının Gazzeli siviller için hayati önem taşıdığına işaret ederek, "Umarım önümüzdeki saatler böyle bir çözüme ve daha fazla esirin serbest bırakılmasına olanak tanır." ifadesini kullandı.