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DünyaNetanyahunun oğlundan terbiyesiz Türkiye paylaşımı
ORTADOĞU

Netanyahu'nun oğlundan terbiyesiz Türkiye paylaşımı

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Türkiye'ye karşı küfür içeren terbiyesiz bir paylaşım yaptı. Yair Netanyahu, skandal paylaşım sonrası Instagram hesabını kapattı.

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve oğlu Yair Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve oğlu Yair Netanyahu

Türkiye ve dünya İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamına tepki gösterirken İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu Türkiye'ye karşı küfür içerikli skandal bir paylaşım yaptı.

Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik gerilim devam ederken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair'den skandal bir Türkiye paylaşımı geldi.

Yair Netanyahu, Instagram hesabının hikaye bölümünden, "F... Turkey" yazan ve içinde Türk bayrağı yer alan bir görsel paylaştı.

Yair Netanyahu bu terbiyesiz paylaşımın ardından Instagram hesabını kapattı.

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