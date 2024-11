Netanyahu'nun yıllardır peşinde olduğu plan: Yasak bölge ilan edilecek

İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan diğer Filistinliler gibi Muhammed Gafri de İsrail'in önümüzdeki yıl Batı Şeria'yı ilhak etme niyetini açıkça ortaya koymasıyla ilgili haberleri yakından takip ediyor. İsrail, Ürdün Vadisi sınır bölgesi ve C Bölgesi'ndeki tüm yasa dışı yerleşimleri de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da geniş alanlar üzerinde tam kontrol sağlamaya çalışıyor.

The New Arab'a konuşan Gafri, "Yeni duvar yüzlerce çok yıllık zeytin ağacının sökülmesine yol açtı ve duvarın her iki tarafındaki tüm topraklar Filistinlilere yasak olacak" dedi.