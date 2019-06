New York Times'tan 'çalıştay' yorumu: Gerçeklerden kopuk büyük rüya Bahreyn'deki ekonomik çalıştayı değerlendiren New York Times, "Filistin ekonomisinde önümüzdeki on yılda 50 milyar dolarlık bir yatırım artışı anlatımı fantastik bir New York emlak tanıtımı gibi” ifadelerini kullandı. Ayrıca NYT, çalıştayı “gerçeklerden kopuk büyük rüya planları” olarak yorumladı.

Haber Merkezi 29 Haziran 2019, 18:50 Son Güncelleme: 29 Haziran 2019, 19:00 AA