Nükleer gerilimin ayak sesleri: Putin 'Yeni START' antlaşmasını askıya alan yasayı imzaladı

Stoltenberg, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de SAMAK Nordic Zirvesi adlı etkinliğin açılışında konuştu. Ukrayna'ya desteği sürdürme çağrısı yapan Stoltenberg, "Bu savaşın sona ermesinin, Rusya ile ilişkilerimizde normale dönüş anlamına gelmeyeceğini kabul etmeliyiz. Geri dönüş yok. Daha tehlikeli bir dünyada, artık savunmayı isteğe bağlı olarak ele alamayız. Bu bir gereklilik." ifadelerini kullandı.