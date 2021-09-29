Dünya Obama Ben dahil ülkedeki tüm zenginlerin vergileri arttırılsın
AMERİKA

Obama: Ben dahil ülkedeki tüm zenginlerin vergileri arttırılsın

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama'nın, Biden’ın sağlık, çocuk bakımı ve iklim krizi mücadelesini finanse etmek için “Ben dahil tüm zenginlerden daha fazla vergi alın” açıklaması ülkede tartışma yarattı.

Haber Merkezi Diğer
Obama: Ben dahil ülkedeki tüm zenginlerin vergileri arttırılsın
Joe Biden, Obama'nın başkanlık döneminde başkan yardımcısıydı.

Barack Obama, zenginlerin taşın altına elini koyup biraz daha fazla vergi ödemesi gerektiğini söyledi. Obama, kendisi de dahil olmak üzere zengin Amerikalıların, Joe Biden'ın iddialı harcama planını finanse etmeye yardımcı olmak için vergi artışlarını karşılayabileceğini söyledi.

Obama, “Bence bunu karşılayabileceklerini düşünüyorum. Yapabiliriz. Kendimi de bu kategoriye koyuyorum” dedi.

  • Obama'nın kişisel servetinin 70 milyon dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

2017'de Beyaz Saray'dan ayrıldığından beri 65 milyon dolarlık bir kitap anlaşmasının parçası olarak çok satan bir anı kitabı yayınladı ve eşi Michelle Obama ile 100 milyon dolardan fazla olduğu düşünülen bir Netflix anlaşması imzaladı.

Cumhuriyetçiler ve iş dünyası karşı çıkıyor

Cumhuriyetçiler ve iş grupları, 3.5 trilyon dolar olarak fiyatlandırılan ve sağlık, çocuk bakımı, iklim değişikliğiyle mücadele ve diğer Demokratik öncelikleri iyileştirmeyi amaçlayan Biden harcama paketinde kurumlar ve kişisel vergi artışlarına karşı çıkıyor.

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