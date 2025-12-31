Yeni Şafak
Örgüt için son gün!

Nur Banu Aras
04:0031/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Suriye’de 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanması için son tarih olan 31 Aralık günü gelirken Ankara'da dün kritik bir ziyaret gerçekleşti.

Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nun davetiyle Türkiye’ye geldi. Na'san ayrıca Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile de görüştü. Görüşmelerde, SDG’nin mutabakat kapsamında Suriye ordusuna entegre olmaması durumunda devreye girebilecek askeri operasyon seçeneği ele alındı.

TÜRKİYE'NİN GÖRÜŞÜ ALINDI

SDG’ye tanınan sürenin bitimine bir gün kala gerçekleşen Ankara ziyaretinde, Suriye’de son günlerde örgüt tarafından düzenlenen saldırılar da gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre Şam yönetimi, 31 Aralık (bugün) sonrasında SDG’ye yönelik olası bir askeri operasyonu değerlendirirken, Türkiye’nin görüşünü aldı.



