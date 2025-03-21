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Panama'nın güney açıklarında şiddetli deprem: 10 kilometre derinlikte kaydedildi

Panama'nın güney açıklarında şiddetli deprem: 10 kilometre derinlikte kaydedildi

18:5621/03/2025, Cuma
AA
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Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Panama'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Panama'nın güney açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısının yapılmadığı depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünü, Punta de Burica liman kentinin 123 kilometre güneydoğusu açıkları olarak duyurdu.

6,2 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Tsunami uyarısının yapılmadığı depremde herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.



#DEPREM
#Panama
#USGS

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