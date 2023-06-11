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Dünya

Paris sokakları fareden geçilmiyor: Belediye Başkanı "Fareler ve İnsanlar" eserini yeniden yorumlamaya çalışacak

Paris'in sokaklarında fareden geçilmiyor. Belediye Başkanı Anne Hidalgo, "Fareler ve insanlar" eserini yeniden yorumlamaya çalışıyor. Belediye Başkanı, şehirdeki artan fare nüfusuna çözüm aramak yerine, "Fareler ve insanlar bir arada yaşayabilir mi?" sorusuna cevap arayacak. Paris'in bu sorununu ele almak üzere Fransız hükümetinin finansmanıyla bir komite oluşturdu. Komitenin ana görevi, insanların farelere karşı olan 'ön yargılarına' karşı durmak ve Parislileri bu canlıları daha çok kabullenmeye teşvik etmek olacak.

20:39 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
Paris sokaklarında fare istilası.

Paris sokaklarında fare istilası.

Avrupa'nın en ünlü kentlerinden, Paris'in sokaklarını fareler istila etti. Geçtiğimiz yıl boyunca, dağ gibi çöp yığınlarıyla gündeme gelen şehirdeki fare nüfusundaki ciddi artış sorununa Belediye Başkanı Anne Hidalgo çözüm aramaya başladı.

Fareler ve İnsanlar eserini yeniden yorumlayacak



Belediye Başkanı Hidalgo, artan fare nüfusuna çözüm aramak yerine "Fareler ve insanlar bir arada yaşayabilir mi?" sorusuna cevap aramaya karar verdi.

Paris'in bu sorununu ele almak üzere Fransız hükümetinin finansmanıyla bir komite oluşturdu. Komitenin ana görevi, insanların farelere karşı olan 'ön yargılarına' karşı durmak ve Parislileri bu canlıları daha çok kabullenmeye teşvik etmek olacak.



#Fransa
#Paris
#Fare
13 dakika önce
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