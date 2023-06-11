Paris sokakları fareden geçilmiyor: Belediye Başkanı "Fareler ve İnsanlar" eserini yeniden yorumlamaya çalışacak

Avrupa'nın en ünlü kentlerinden, Paris'in sokaklarını fareler istila etti. Geçtiğimiz yıl boyunca, dağ gibi çöp yığınlarıyla gündeme gelen şehirdeki fare nüfusundaki ciddi artış sorununa Belediye Başkanı Anne Hidalgo çözüm aramaya başladı.

Belediye Başkanı Hidalgo, artan fare nüfusuna çözüm aramak yerine "Fareler ve insanlar bir arada yaşayabilir mi?" sorusuna cevap aramaya karar verdi.

Paris'in bu sorununu ele almak üzere Fransız hükümetinin finansmanıyla bir komite oluşturdu. Komitenin ana görevi, insanların farelere karşı olan 'ön yargılarına' karşı durmak ve Parislileri bu canlıları daha çok kabullenmeye teşvik etmek olacak.