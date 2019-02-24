PKK’ya yeni tabela

Amerikan ordusu hem Suriye kuzeyindeki üslerde hem de güneydeki el-Tanf kampında PKK/PYD’li teröristler başta olmak üzere kendisine bağlı Arap militanları da eğitiyor.

ABD'nin 'Türkiyesiz güvenli bölge' planı için sahadaki hazırlıkları gözle görülür bir şekilde arttı. Pentagon güvenli bölge için Resulayn, Tel Abyad, Münbiç ve Kamışlı'da gözlem noktaları kurmaya başladı. Bu noktaların faaliyetleri Ayn el-Arab'da (Kobani) kurulacak ana üsten kontrol edilecek. ABD askerleri bu bölgede devriye atacak. Bölgede alan hakimiyetini sağlamak için kurulacak güç için de yine isim oyununa başvurulacak. Şammar Aşireti'nin başını çektiği 'Aşiretler Ordusu' tabelası, terör örgütü PKK'yı Türkiye'den korumak için Pentagon'un son 'geliştirdiği' çözümlerden biri.

Terör örgütü PKK/PYD ile Suriye’de bir haftada 3 gizli toplantı yapan ABD, sonunda ‘Türkiyesiz güvenli bölge’ planını itiraf etti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Fırat’ın doğusunda güvenli bölge inşa edildiğini, Türk askeri ve terör örgütü SDG’nin (PKK/PYD) bölgeye giremeyeceğini iddia etti. Ancak sahadaki gelişmeler ABD’yi yalanlıyor. Türkiye ile örgüt arasına tampon olmak için bölgede 4 yeni gözlem üssü oluşturan Pentagon, yeni bir tabela değişikliği oyununa imza atacak. Pentagon, bölgeyi PKK hakimiyetinde kurulacak ve ‘Aşiretler Ordusu’ (Ceyş’ül Aşair) adı verilecek yapı ile kontrol etmeye hazırlanıyor.

ABD ASKERİ KALIYOR

Yılan hikayesine dönen ‘güvenli bölge’ ve ‘Suriye’den çekilme’ konusunda ABD ile terör örgütü PKK/PYD’den itiraf gibi açıklamalar geldi. Geçtiğimiz hafta önce Ayn İsa’da ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel ile sonra da Ayn el-Arab’da (Kobani) Pentagon’dan kalabalık bir heyetle gizli toplantılar yapan PKK/PYD elebaşlarından ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi, örgünün yayın organına verdiği demeçte asıl planı gözler önüne serdi. ABD’nin güç azaltacağını ancak tamamen çekilmeyeceğini ifade eden terörist Abdi, ABD’nin Suriye’de bırakacağı güçlerle terör örgütünü korumaya alacağını itiraf etti.

TÜRKİYE’YE KARŞI KALACAK

Elebaşı Abdi, “DEAŞ’a karşı verilen cephe savaşı bittikten sonra güçlerini azaltacaklar. Ama DEAŞ’a karşı mücadele programı devam edecek. Suriye rejimiyle komşu cepheler ve Münbiç başta olmak üzere Türkiye’ye karşı cephelerde bulunan koalisyon güçleri görevlerine devam edecek. Bu görevlendirme olduğu gibi sürecek” dedi. ‘DEAŞ ile mücadele’ bahanesini bırakarak şimdi açıktan Türkiye’ye karşı cepheler ifadesini kullanan Abdi, bölgede büyük bir güçle ‘güvenlik operasyonu’ yapacaklarını ileri sürdü.

MEHMETÇİK GİREMEYECEKMİŞ

‘Türkiye’siz güvenli bölge’ planının yapıtaşlarını oluşturma gayretindeki ABD’den ardı ardına açıklamalar geldi. Pentagon Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, NATO müttefikleriyle Suriye’de kalacak birkaç yüz ABD askerinin güvenli bölge kuracağını doğruladı. Robertson, oluşturulacak gücün bölgede devriye atacağını söyledi. İsmini açıklamayan bir Savunma Bakanlığı yetkilisi de “Türkiye ve SDG güçleri bu bölgeye girmeyecek” ifadesini kullandı. Suriye’den çıkacak ABD askerlerinin yerine Fransız, İngiliz ve Alman birliklerin görev almasını bekleyen Washington’a Avrupa ülkelerinin geçtiğimiz hafta “ABD yoksa biz de yokuz” cevabı verdiği iddia edilmişti. ‘Koalisyon’ kılıfı altında Türkiye’ye karşı Avrupa gücü konuşlandırmak isteyen Pentagon’un bu planı da çökünce geriye yalnızca PKK paravanı SDG’ye yeni tabela uydurmak kaldı.

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ŞAMMAR AŞİRETİ DEVREDE

Suriye’de PKK işgalindeki bölgede o tabelanın adı ‘Aşiretler Ordusu’ (Ceyş’ül Aşair) olacak. Bu isim altında, çoğunluğunu yine PKK’nın oluşturacağı bir yapılanmaya gidilecek. Başta Şammar Aşireti olmak üzere bazı Arap aşiretleri de bu güce 20 bin kadar silahlı militanla katkı sağlayacak. Yapılanmanın komutası yine Ferhat Abdi’de (bir başka ismi de Şahin Cilo) olacak. Destek karşılığında Rakka ve Deyrizor’daki PKK/PYD çekilerek bu bölge aşiretlerin kontrolüne bırakacak. Daha önce de Türkiye’nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarını hedef alan Şammar Aşireti lideri Hameydi Elcerba’nın ABD ve terör örgütü ile görüşmelerde bulunduğu belirtiliyor.

Sınıra gözlem üssü kuracaklar

Türkiye sınırındaki Tel Abyad’da ABD’nin bir süre önce inşa edip PKK’nın kullanımına sunduğu gözlem noktalarına yenileri eklenecek.

ABD'nin 'Türkiyesiz güvenli bölge' planı için sahadaki hazırlıkları gözle görülür bir şekilde arttı. Pentagon güvenli bölge için Resulayn, Tel Abyad, Münbiç ve Kamışlı'da gözlem noktaları kurmaya başladı. Bu noktaların faaliyetleri Ayn el-Arab'da (Kobani) kurulacak ana üsten kontrol edilecek. ABD askerleri bu bölgede devriye atacak. Bölgede alan hakimiyetini sağlamak için kurulacak güç için de yine isim oyununa başvurulacak. Şammar Aşireti'nin başını çektiği 'Aşiretler Ordusu' tabelası, terör örgütü PKK'yı Türkiye'den korumak için Pentagon'un son 'geliştirdiği' çözümlerden biri.

DÜNYA Bir haftada üç toplantı