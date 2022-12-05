Dünya Putin onayladı Rusyada LGBT propagandası yasaklandı
AVRUPA

Putin onayladı: Rusya'da LGBT propagandası yasaklandı

Geleneksel olmayan cinsel ilişki, pedofili ve cinsiyet değiştirme isteğine neden olabilecek enformasyon propagandasını yasaklayan yasa Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından onaylandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Putin onayladı: Rusyada LGBT propagandası yasaklandı
Vladimir Putin

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayladığı yasayla ülkede LGBT propagandası yasaklandı.

Buna göre, geleneksel olmayan cinsel ilişki ve pedofilinin kitle iletişim araçları, internet, reklamlar, edebi eserler ve sinema yoluyla yaygınlaştırılması yasa dışı olarak değerlendirilebilecek.

Aynı mecralarda gençler arasında cinsiyet değiştirme çağrıları da yasak kapsamına alındı.

Çocukların LGBT ile ilgili bilgileri dinlemesi ve izlemesine erişimi sınırlayan mekanizmanın hayata geçirilmesini de öngören yasayla, hükümet tarafından yetkilendirilen bir kuruluşun izleme yapmasına olanak sağlanacak.

Cezalar 10 milyon rubleye kadar çıkıyor

LGBT, pedofili ve cinsiyet değiştirme propagandasını sağlayan ülkedeki gerçek ve tüzel kişiler ile yabancılar ve yabancı kitle iletişim araçlarına yönelik cezaların getirildiği yasayla öngörülen para cezaları 50 bin Rus rublesi (yaklaşık 827 dolar) ile 10 milyon Rus rublesi (yaklaşık 165 bin 290 dolar) arasında değişiyor.

Rus Parlamentosunda LGBT propagandasına karşı yasa tasarısı kabul edildi
DÜNYA
Rus Parlamentosunda LGBT propagandasına karşı yasa tasarısı kabul edildi

Bursa Valiliği okullarda LGBT propagandasına izin vermedi
GÜNDEM
Bursa Valiliği okullarda LGBT propagandasına izin vermedi
Golsüz eşitlik sürüyor

Golsüz eşitlik sürüyor

​Dünya Kupası son 16 turunda Japonya ile Hırvatistan karşılaşıyor.
Samba zamanı

Samba zamanı

Dünya Kupası'nda bugün iki çeyrek finalist daha belli olacak.
Emekli Amiral Türker Ertürk bu kez yerli ve milli SİHAları hedef aldı

Köylülere ek gelir olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.