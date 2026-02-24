Refah’ta oruçlu Filistinlilere işkence

Mayıs 2024’ten bu yana kapalı tutulan Refah Sınır Kapısı 2 Şubat'ta açılsa da geçişler bir hayli kısıtlı tutuluyor. Refah Sınır Kapısı'ndan önceki akşam 50 Filistinli Gazze’ye döndü. Tüm zorluklara rağmen Gazze'ye dönen Filistinliler, terör devleti İsrail'in sınır kapısında kendilerine yaşattıkları işkenceleri anlattı. Filistinli Ebu Said el-Hubeyl, Refah Sınır Kapısı’nın İsrail işgali altındaki Filistin tarafına geçişleri sırasında daha önce benzerine rastlamadıkları zorluklarla karşılaştıklarını ifade etti. Uygulamaların temel amacının "zaman kazanmak ve Gazze’ye varışlarını geciktirmek" olduğunu kaydeden Hubeyl, "İsrail ordusu bazı Filistinlileri sorgu için çağırdı ve bu süre zarfında bizi yaklaşık 5 saat boyunca otobüste tuttu" ifadelerini kullandı.

Hubeyl, askerlerin her seferinde yalnızca bir kişiyi sorguya aldığını ve bunun yaklaşık 30 ila 45 dakika sürdüğünü belirtti. İsrail’in soykırım saldırılarının başlamasından hemen önce Gazze’den çıktığını aktaran Hubeyl, saldırılar sürerken geri dönmek istediğini ancak sınır kapısının kapalı olması nedeniyle dönemediğini vurgulayarak "Savaş boyunca çocuklarımızdan uzakta, her gün milyon kez ölüyorduk. Sınır kapısının sınırlı şekilde açıldığının duyurulmasından bu yana beş kez Gazze’ye dönmeye çalıştım ancak her seferinde Mısır tarafına geri gönderildim" dedi. Son zamanlarda artık umudunu kestiğini söyleyen Hubey, tüm zorluklara rağmen, ailesiyle buluştuğu için büyük mutluluk yaşadığını ifade etti. Gazze’ye dönen Ummu Abdülaziz Sersak da Mısır’dan Han Yunus şehrine ulaşana kadar yaklaşık 20 saat yolculuk yaptığını söyledi. Sersak, Refah Sınır Kapısı’nın Filistin tarafındaki İsrail uygulamalarına ilişkin "(İsrail ordusunun) tavrı kışkırtıcıydı ve biz oruçluyduk. Bizi küçük ve oruçlu çocuklarla birlikte saatlerce otobüsün içinde tuttular. Özellikle tanklar ve askeri bariyerlerle çevrili olduğumuz için ortam gergindi" değerlendirmesinde bulundu.