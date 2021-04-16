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Dünya Rus avcı uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ABDnin keşif uçağına önleme yaptı
ASYA

Rus avcı uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ABD'nin keşif uçağına önleme yaptı

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma İdare Merkezi, Rus MiG-31 avcı uçağının Pasifik Okyanusu üzerinde seyreden ABD'ye ait RC-135 keşif uçağına önleme yaptığını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Rus avcı uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ABDnin keşif uçağına önleme yaptı
Rus avcı uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde ABD'nin keşif uçağına önleme yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma İdare Merkezi, Rus MiG-31 avcı uçağının Kamchatka Yarımadası’nın güney kıyısı boyunca Pasifik Okyanusu üzerinde seyreden ABD'ye ait RC-135 keşif uçağına önleme yaptığını duyurdu.

SINIR İHLALİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Ulusal Savunma İdare Merkezi'nin açıklamasında "Hava hedefinin tanımlanması ve Rusya sınırlarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için Doğu Askeri Bölgesi'ndeki nöbetçi hava savunma birliklerinden bir MiG-31 avcı uçağı havalandırıldı" denildi. Rus savaş uçağının uçuşunun, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara bağlı olarak gerçekleştirildiği ve ABD keşif uçağını Rusya sınırından döndürdükten sonra uçağın güvenli bir şekilde havaalanına döndüğü ifade edildi.

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