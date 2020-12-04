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Dünya Rus YouTuber canlı yayında para karşılığı hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu
ASYA

Rus YouTuber canlı yayında para karşılığı hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu

Rusya'da Stas Reeflay isimli YouTuber, bir izleyicisinin para teklifi üzerine 28 yaşındaki hamile kız arkadaşını soğukta bekleterek ölümüne sebep oldu. Genç kızın balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay'ın tavrı sosyla medyada büyük yankı uyandırdı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ‘kadınlara yönelik şiddet ve zulüm sahnelerini sorunsuzca gösterdiği’ gerekçesiyle YouTube'a tepki gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
Reeflay, sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayın yapmaya devam etti.
Reeflay, sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayın yapmaya devam etti.

Rusya'da kan donduran bir olay yaşandı. Yerel medyadaki habere göre, Rus asıllı Stas Reeflay adlı YouTuber'a canlı yayın sırasında bir izleyici, kız arkadaşını soğukta bekletmesi karşılığında bin dolar vereceğini söyledi.

Bunun üzerine Reeflay’ın, kız arkadaşı Valentina Grigoryeva'yı, sıfırın altındaki soğukta beklemesi için balkona kapattığı belirtilirken, Grigoryeva’nın hipotermi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yayına devam etti

Genç kızın balkonda olduğu süre boyunca yayın yapan Reeflay’ın sağlık görevlilerini aradıktan sonra da yayın yapmaya devam etti. Yaşanan olayın ardından pek çok sosyal medya kullanıcısı ‘kadınlara yönelik şiddet ve zulüm sahnelerini sorunsuzca gösterdiği’ gerekçesiyle YouTube'a tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilirken, Rusya Soruşturma Komitesi, "Evinde cesedi bulunan genç adamın ölen kişiye karşı olası hukuka aykırı eylemleri olup olmadığı kontrol edilecek" açıklamasında bulundu.

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