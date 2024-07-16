Rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan Türk düşmanı senatör Menendez suçlu bulundu

Eski ABD Başkanı ve ABD seçimleri için Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, suikast girişiminin ardından ilk kez halk karşısına çıktı. Eski ABD başkanı sürpriz bir hamle ile bir zamanlar kendisini en çok eleştiren isimlerden biri olan JD Vance'i başkan yardımcısı adayı olarak atadı.