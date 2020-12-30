Rusya ile ortak aşı çalışması: Putin teklif etti Erdoğan talimat verdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Rusya Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun 8. Toplantısı’na katılmak üzere gittiği Rusya’da “2021-2022 İstişareler Planı İmza Töreni”nin ardından Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye’ye yönelik ABD yaptırımlarına ilişkin soruya Çavuşoğlu, “Yaptırımlarla sorunlar çözülmez. ABD’nin CAATSA yaptırım kararı hem hukuken hem siyasi olarak yanlış bir karardır. Az ya da çok, güçlü ya da zayıf olması önemli değil bu yaptırım bizim egemenlik haklarımıza bir saldırıdır. Yaptırımlarla geri adım atmayacağımızı da herkes iyi bilir” dedi.

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KİMSENİN AYRILIN DEME HAKKI YOK

Çavuşoğlu, Rusya ile Libya’da kalıcı ateşkes için çok çaba sarf ettiklerini anımsatarak, “Oradaki mevcudiyetimiz, örneğin askeri danışmanların ve eğitim çalışmalarının temelinde de bu anlaşmalar var, yani hukuki ve meşru. Dolayısıyla başka bir ülkenin ya da herhangi bir kişinin, buna Hafter dahil, Türkiye ayrılsın deme hakkı yoktur. Devletlerde devamlılık vardır. İmzalanan anlaşmalar devam ettiği sürece bu böyledir” diye konuştu.

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HİÇBİR ZAMAN TAVİZ VERMEYİZ

Libya’daki siyasi süreci desteklediklerinin altını çizen Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“(Darbeci Hafter) Son zamanlarda bize yönelik tehdit dilini kullandığını gördük ama biz bu konularda hiçbir zaman taviz vermeyiz. Milli Savunma Bakanımız da (Hulusi Akar) zaten Trablus’tan cevabını verdi. Eğer bize yönelik bir tehdit oluşursa, biz gereğini yapmakta tereddüt etmeyiz ama bu noktaya gelinmesini istemeyiz çünkü şu anda bir siyasi süreç devam ediyor.”

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AMACIMIZ KALICI BARIŞ

Çavuşoğlu, Rusya ile bölgesel konularda atılan adımların somut sonuçlar doğurduğuna dikkati çekerek, “Karabağ konusunda ateşkes tesis edildi. Burada amacımız kalıcı barış ve istikrar. Bunun için 6’lı format dahil tüm imkanlarımızı seferber etmemiz lazım. Güven artırıcı adımların atılması lazım. Ben inanıyorum ki bu adım atılınca kalıcı bir barışı tesis edeceğiz ve bölgedeki ilişkileri de normalleştireceğiz” dedi.

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İlişkilerimiz son derece kıymetli

Toplantı esnasında yapıcı istişarelerde bulunduklarını ve yüksek seviyedeki siyasi diyaloğun önemini vurguladıklarını kaydeden Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki sürekli ve güvenli temasların iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda stratejik yönünü ve hedefleri belirlediğini dile getirdi. Lavrov, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin Batı tarafından alınan yaptırım kararlarına bağlı olmadığını da belirterek, “Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler son derece kıymetlidir. Kendimize yetiyoruz diyebiliriz. İlişkilerimiz kimsenin agresif, dostane olmayan tutumuna ve kaprislerine bağlı değil” dedi.

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