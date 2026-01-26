Rusya Kamışlı'daki askeri varlığını Lazkiye'ye taşıdı

Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Kamışlı ilçesindeki askeri üssünden personel ve teçhizatını taşıdı. Suriyeli askeri kaynaklar, Rusların bölgeden askeri kargo uçaklarıyla ayrıldığını belirtti.
Suriyeli askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Rusya, Kamışlı'da yer alan üsten askeri kargo uçaklarıyla askeri personelleri ve çeşitli askeri teçhizatları taşıdı.
Lazkiye'ye çekildiler
Rusların Kamışlı'daki askeri teçhizat ve personelini Lazkiye vilayetindeki Hımeymim Hava Üssü'ne çektiğinin altını çizen Suriyeli askeri kaynaklar, konuya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.
Rus askerlerinin bir bölümünün ise ülkesine döneceği ifade edildi.