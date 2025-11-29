Yeni Şafak
Rusya: Kiev'in terör eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri işletmeleri ve enerji tesislerini vurduk

17:4129/11/2025, samedi
AA
Foto: Arşiv.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara yönelik "terör" eylemlerine karşı Ukrayna'daki askeri işletmeleri ve enerji tesislerini vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'ya yönelik faaliyetleri konusunda bilgi verildi.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör saldırısı" düzenlediği belirtilen açıklamada,
"Buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna'nın askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelere ve bunların çalışmasını sağlayan enerji unsurlarına yoğun saldırı düzenledi."
ifadesi kullanıldı.

Saldırının yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) yapıldığı bilgisi verilen açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Ukrayna ordusunun Rus topraklarına İHA saldırısı düzenlediği ve 108 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğu bildirildi.

İHA saldırısında 5 kişi yaralandı

Rusya'nın Volgograd Bölge İdaresinden yapılan açıklamada da İHA saldırısı sonucu 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

İHA saldırısı nedeniyle Krasnodar bölgesindeki Kuban kentinde bulunan Afipsky petrol rafinerisinde yangın çıktığı ifade edildi.​​​​​​​



#İHA
#Rusya
#Ukrayna
