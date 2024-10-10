Rusya: Ukrayna'da 2 adet Patriot fırlatıcısını vurduk

Rus uçakları, silahlı insansız hava araçları, füze ve topçu birliklerinin, yaptıkları saldırılarla ABD üretimi AN/MSQ-104 savaş kontrol kabinini, AN/MPQ-65 çok işlevli radar istasyonunu ve 2 adet Patriot hava savunma füze fırlatıcısını vurduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin ve teçhizatlarının bulunduğu 131 bölgenin de bombalandığı aktarıldı.