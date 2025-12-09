Yeni Şafak
Rusya'da bütçe açığı artan harcamalarla 4,3 trilyon rubleye çıktı

15:239/12/2025, Salı
AA
Rusya'da bütçe açığının artan harcamalarla yılın 11 ayında 4,3 trilyon rubleye (yaklaşık 56 milyar dolar) ulaştığı bildirildi.

Rusya Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada, ülkenin bütçe gelirlerinin yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 artarak 32,9 trilyon ruble seviyesine yükseldiği belirtildi.

Söz konusu dönemde bütçe giderlerinin ise yüzde 12,5 artarak 37,2 trilyon rubleye çıktığına işaret edilen açıklamada, bütçe açığının da 4,3 trilyon rubleye ulaştığı kaydedildi.

Bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,6 seviyesinde bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu oranın bu yıl sonu itibarıyla yüzde 2,6'ya ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Rusya'da bütçe giderleri özellikle savunma sanayisine yönelik harcamalar nedeniyle son yıllarda önemli oranda artış kaydetti.

Rus enerji sektörüne yönelik yaptırımlar da ülkenin petrol ve doğal gazda Avrupa pazarını önemli oranda kaybetmesine yol açtı.



