Rusya'dan ABD'ye Kafkasya uyarısı: Çatışmayı körükler

"Bunu yapmak için bölgede halihazırda ivme kazanan tüm barışçıl eğilimleri ortadan kaldırmaları, bölge ülkelerini birbiriyle kavga ettirmeleri, hem Bakü'nün hem de Erivan'ın beyan ettiği siyasi niyetlerin pekişmesini engellemeleri gerekiyor. Şimdi o kırılgan dengeyi bir kez daha bozmak için hem ABD hem de NATO oraya yaklaşıyor."