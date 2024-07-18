Rusya'dan ABD'ye Kafkasya uyarısı: Çatışmayı körükler

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"HEM ABD HEM DE NATO YAKLAŞIYOR"
Zaharova, Batılıların çılgınca Ermenistan'ı Güney Kafkasya'da çeşitli işbirliği biçimlerine sürüklediğine işaret ederek, şunları kaydetti:
Sözcü Zaharova, Rusya'nın, Ermenistan'ın güvenliğinin sağlanması da dahil olmak üzere müttefiklik yükümlülüklerine her zaman bağlı olduğunu ve bağlı kalmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.