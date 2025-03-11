Rusya'dan Ukrayna saldırısı ile ilgili açıklama: Düşman İHA'larının Moskova'ya yönelik en büyük saldırısı püskürtüldü

Ukrayna, Rusya'ya gece boyunca geniş çaplı İHA saldırısı düzenledi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova bölgesinde 91, Kursk bölgesi üzerinde 126 İHA olmak üzere Ukrayna'ya ait toplam 337 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düşman İHA'larının Moskova'ya yönelik en büyük saldırısı püskürtüldü" dedi. Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov ise saldırıda en az bir kişinin öldüğünü ve 3 kişinin yaralandığını duyurdu. İHA enkazının düşmesi sonucu hasar oluşan binaların tahliye edildiğini belirten Vorobyov, yaralananların ailelerine maddi yardımda bulunulacağını ifade etti.