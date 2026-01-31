Yeni Şafak
SDG’yi eleştiren imamlara tutuklama

Muhammed Vefa Yürekli
04:0031/01/2026, Cumartesi
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin politikalarına destek vermeyen ve SDG'yi eleştiren 4 din adamı tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı.

17 Ocak Cumartesi günü Süleymaniye ve Kalar'da Şeyh Heval Firas ve Şeyh Şirko, bir önceki gün verdikleri cuma hutbelerinde SDG aleyhindeki konuşmaları sebebiyle gözaltına alındı. Süleymaniye'de ayrıca 22 Ocak Perşembe günü Molla Kamran, 24 Ocak Cumartesi günü ise Molla Halo gözaltına alındı. İmamların camilerde SDG’yi eleştirdiği, Suriye ordusuna destek verdikleri ifade edildi. Gözaltına alınan isimlerden Mamoste Halo’nun, tutuklanmadan önce örgüte destek isteyenlere kürsüde karşı çıkması nedeniyle hedef haline geldiği ortaya çıktı. Örgüte desteğe karşı çıkan din adamlarının susturulmaya çalışılması, eleştirilere yol açtı.



#Irak
#SDG
#Suriye
