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Senegal Cumhurbaşkanı’ndan bağımsızlık vurgusu: Fransız üssü kapatılacak

Senegal Cumhurbaşkanı’ndan bağımsızlık vurgusu: Fransız üssü kapatılacak

17:2429/11/2024, Cuma
AA
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Faye, Macron'un iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için çabalarını takdir ettiğini belirterse de yetersiz olduğunu söyledi.
Faye, Macron'un iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek için çabalarını takdir ettiğini belirterse de yetersiz olduğunu söyledi.

Fransız basınına konuşan Senegal lideri Faye, ülkesindeki Fransa askeri üssünün bağımsızlık anlayışıyla örtüşmediğini söyledi. Faye, üssün kapatabileceği sinyalini verdi.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Fransız Le Monde gazetesine özel röportajda Fransa’nın askeri politikalarına eleştiriler yöneltti. Faye, Fransa’nın Senegal’de bulunan daimi üssündeki asker sayısının 350’den 100’e indirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.


ABD, Çin ve Türkiye örneği

Faye, “Fransa'da kaç Senegalli asker görev yapıyor? Senegal'de neden Fransız askeri bulunsun? Egemen bir ülkede kaç Fransız askerinin bulunacağına neden Fransızlar karar veriyor? Bu, bizim bağımsızlık anlayışımızla örtüşmüyor.
Bizim hiçbir ülkede askeri üssümüz yok, dolayısıyla topraklarımızda da yabancı askeri unsurları kabul etmememiz son derece normal. ABD, Çin, Türkiye ile ülkemizde üsleri olmadan askeri işbirliği yapıyoruz.
Fransa'nın sömürgecilikten bu yana burada olması, onlara ayrıcalık tanınacağı anlamına gelmiyor.” dedi.

“Acele etmeyeceğiz”

Fransız üssünü kapatmayı düşündüklerini belirten Faye henüz net bir tarihin olmadığını söyledi. Sürecin karşılıklı saygı çerçevesinde ilerleteceklerinin altını çizen Senegal lideri, karar almak için acele etmeyeceklerini bildirdi.




#Fransa
#ABD
#Senegal
#Çin
#Türkiye
#Bassirou Diomaye Faye
#Emmanuel Macron

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