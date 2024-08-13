Sizi Allah'a şikâyet edeceğim

Soykırımcı İsrail ordusunun 10 Ağustos'ta Et-Tabiin Okulu'na düzenlediği saldırıya ve babasının ölümüne şahitlik eden 8 yaşındaki Meram el-Cuğburi, yaşadıklarını anlattı. Göz yaşları içinde “Yardım istemiyoruz savaşın durmasını istiyoruz” diyen küçük kız, katliama sessiz kalanlara, “Rabbimden sizi dünyada da, ahirette de affetmemesini isteyeceğim” dedi. İsrail, cumartesi günü Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilmiş binlerce sivilin sığındığı Tabiin Okulu'nda benzeri görülmemiş bir katliama imza attı. Savaş uçaklarından atılan birer tonluk bombalar büyük bir yangına neden olurken plastik poşetlerle toplanan cesetlerin çoğunun kol, bacak ve başlarının bedenlerinden ayrıldığı, bazılarının ise yanarak tamamen kömürleştiği görüldü. Saldırıda babasını kaybeden Filistinli el-Cuğburi’nin feryadı ise yürekleri dağladı.

NE DÜNYADA NE AHİRETTE

Artık yorulduklarını söyleyen Filistinli küçük kız, yaşananlar karşısında Arap devletlerinin sadece izlemekle yetindiğini belirtti. Yaşadıkları hem sözlerine hem de gözlerine yansıyan küçük kız, “Sadece ben değil herkes yorgun. Bütün çocuklar bütün gençler yorgun. Yahudiler bize ne yapıyor. Arap devletleri bizi izliyor. Acı çekmemiz onları mutlu mu ediyor” dedi. Dünyaya seslenen el-Cuğburi, “Kendi çocuğunuz ölseydi böyle sessiz kalır mıydınız? Tek bir şey söyleyeceğim, sizi affetmeyeceğim. Dünyada ve ahirette. Rabbimden dünyada ve ahirette sizi affetmemesini isteyeceğim. Size söyleyeceğim son söz bu” dedi.

BİZDEN NE İSTEDİLER

Annesinin seccade aradığı için namaza geç kaldığını, saldırının çok ani olduğunu ve aşağıya indiklerinde okulun içindeki mescidin tamamen alev aldığını gördüklerini söyleyen Meram, "Babam, ağabeyim ve amcam şehit oldu. Kuzenimin kolları ve bacakları koptu. El-Ehli Baptist Hastanesi'ne götürüldüler ve orada can verdiler. Kardeşimin iki bacağı koptu, 'yoruldum daha dayanamıyorum'” dedi. “Kimseye zararımız yoktu” diyen küçük kız, defalarca kez “bizden ne istediler” diye sordu.

BİZE KAYBETTİKLERİMİZİ GERİ VERİN

İsrail'in, biricik babasını ondan aldığını dile getiren Meram, babasının her sabah ondan kahvaltı hazırlamasını istediğini, hazırlayınca da "Allah razı olsun kızım" dediğini anlattı. Yaşadığı boşluğun büyüklüğünü sitem dolu sözlerle dile getiren Filistinli kız, "Okulda düzenlenen Kur'an-ı Kerim ezber yarışması için bana ezber yaparsam 100 şekel vereceğini söylemişti, ama şimdi babam yok. Dayanağımız kalmadı, kimsemiz kalmadı. Ne para istiyoruz ne de başka bir şey, bize kaybettiklerimizi geri verin yeter" dedi.

YARDIM İSTEMİYORUZ SAVAŞ DURSUN YETER

Okuldaki mescidin her yerinde ceset parçaları ve kan gördüğünü anlatan Meram, "İnsanlar şehitleri çıkarmaya çalışıyordu. Çok şehit çıkardılar. İnşallah bizim yaşadığımız acıların aynısını onlar da yaşar" dedi. Gözyaşları içinde konuşan küçük kız, "Bize yardım göndereceklerini söylüyorlar. Biz onların yardımını istemiyoruz, bu savaşı durdursunlar yeter” dedi. “Vallahi bir şey istemiyoruz, ne yiyecek ne içecek hiç bir şey” diyen el-Cuğburi, “Kimsemiz kalmadı, yeter artık bu savaşı durdurun"ifadelerini kullandı.







