Slovakya Başbakanı Fico'dan AB'nin Rus gazı yasağına 'enerji intiharı' vurgusu

Slovakya Başbakanı Robert Fico, düzenlediği basın toplantısında Avrupa Birliği'nin Rus gazı yasağına ilişkin konuştu. Fico, "Karar AB’nin enerji alanındaki intiharıdır" ifadelerini kullandı.
Düzenleme dün AP’de oylanmıştı
Rusya’dan doğal gaz alımını tamamen durduran düzenleme dün Avrupa Parlamentosu’nda (AP) düzenlenen oylama ile kabul edilmişti. Sıvılaştırılmış doğalgaz alımının 2026 sonunda, boru hattı gazının ise 1 Ekim 2027 tarihinde sonlandırılmasını içeren düzenlemeye göre ithalat yasağı bazı üye ülkelerin kış stoklarında sorun yaşaması durumunda 1 Kasım 2027’ye kadar uzatılabilecek.
Macaristan ve Slovakya "ret" oyu kullanmıştı
Dünkü oylama sırasında, doğal gaz ihtiyacının büyük kısmını hala Rusya’dan tedarik eden ve bu ülkeyle yakın ilişki içinde bulunan Macaristan ve Slovakya ret oyu kullanmıştı. Düzenlemenin kabulü için nitelikli çoğunluğun oyu yeterli olurken Macaristan ve Slovakya, söz konusu oylamanın yaptırım olduğunu, yaptırımların ise oybirliği gerektirdiği görüşünü savunuyor.
Gaz ihtiyacının yüzde 30’unu Rusya’dan temin eden Slovakya’daki yetkililer, 2034 yılına kadar geçerli olan Gazprom sözleşmesini ihlal etmeleri durumunda 16 milyar dolara kadar ceza alabileceklerini belirtiyor. Macaristan ise hala gaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 75’ini Rusya’dan satın alıyor.