Şoke eden olay: Maymun 4 aylık bebeği çatıdan aşağı attı

Hindistan'da evde bebeklerini bulamayan aile, dışarı baktıklarında çocuklarının bir maymun tarafından götürüldüğünü gördü. Daha sonra maymunun bebeği 4,5 metre yükseklikten attığı ve ailenin çocuğu havada yakaladığı aktarıldı. Yaralanan kızın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.