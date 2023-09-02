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Dünya

Şoke eden olay: Maymun 4 aylık bebeği çatıdan aşağı attı

Hindistan'da bir maymun, kaçırdığı 4 aylık bir bebeği evin çatısından aşağı attı. Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği son anda ailesi tuttu.

17:41 . 2/09/2023 Cumartesi
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Hindistan'ın Rampur bölgesinde bir maymunun, 4 aylık bir bebeği çatıdan aşağı attığı duyuruldu. Hindustan Times'ın haberinde, 4 aylık bebeklerinin ortadan kaybolduğunu fark eden ailenin evden dışarı çıktığı ve bu sırada küçük kızı taşıyarak duvara tırmanan maymunu gördükleri aktarıldı.

Ailesi son anda tuttu

Ailenin bebeği kurtarmak için ellerindeki nesneleri fırlatmasının ardından, maymunun küçük kızı tırmandığı evden aşağı attığı kaydedildi. Yaklaşık 4,5 metre yükseklikten düşen bebeği ailesinin tuttuğu belirtilen haberde, olay sırasında yaralanan kızın başına 10 dikiş atıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.



#Hindistan
#Rampur
#Maymun
1 saat önce
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