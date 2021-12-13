Somalili annenin zaferi emsal olsun: ​Çocuklarımızı koruyun

Merkezi Fransa’nın Strazburg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cuma günü oldukça önemli bir karara imza atarak, Müslüman bir çocuğun kendi inancı ve kültürüyle bağdaşmayan koruyucu aileye verilemeyeceğine hükmetti. Yaklaşık 11 yıl önce Somali’den Norveç’e mülteci olarak gelen Mariya Abdi İbrahim adlı kadının açtığı davayı neticelendiren mahkeme, Norveç yönetimini de tazminat ödemeye mahkum etti. Mariya Abdi İbrahim ve oğlunun öyküsü, ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Norveç’e sığınmalarıyla başladı. Kötü muamele gördüğü iddiasıyla, o sırada henüz 3 aylık olan bebeği annesinden alarak Hristiyan bir ailenin yanına veren Norveç yetkili makamları, böylece Müslüman bir çocuğun ileride Hristiyan olarak yetişmesinin de önünü açtı.

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ANNESİ PES ETMEDİ

Mariya Abdi İbrahim, Norveç hükümetinin bu kararına itiraz ederek oğlunu geri almaya çalıştıysa da başarılı olamadı. Bunun üzerine Strazburg’daki AİHM’ye giderek dava açtı. 2019’da Mariya’yı haklı bulan mahkeme, Norveç’in itirazı üzerine meseleyi yeniden değerlendirdi ve nihai biçimde annenin haklılığına hükmetti. AİHM’nin kararına göre Norveç hükümeti Somalili anneye 30 bin Euro tazminat ödeyecek, ayrıca ülkedeki koruyucu aile prosedürlerini de AİHM’nin kararı çerçevesinde yeniden düzenlemek zorunda kalacak.

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TÜRKLER İÇİN DE EMSAL

Somalili Mariya Abdi İbrahim’in AİHM’de açtığı dava ve elde ettiği sonuç, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Müslüman Türkler için de emsal niteliği taşıyor. Fransa, Almanya ve Hollanda’daki Türk STK ve kurumlar, benzer durumlarda ailelerinden alınan çocukların yine Müslüman koruyucu ailelerin yanına yerleştirilmesi gerektiği noktasında güçlü bir argüman elde etmiş oldu. Şimdiye kadar yaşanan bazı vakalarda, dini ve kültürel açıdan olumsuz sonuçlar ortaya çıkmış, şikayetler ise yetkili makamlar tarafından ciddiye alınmamıştı.

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Kararın açıklanmasından sonra, Türk STK’ların harekete geçmesi ve AİHM’nin içtihadına uygun kanuni düzenlemelerin yapılması için gerekli girişimlerde bulunması bekleniyor. Aynı şekilde Müslüman aileleri “koruyucu aile” olmaya teşvik etmek önemli olacak. Sosyal medyada konuyu gündeme taşıyan Avrupalı Müslümanlar da her ülkede benzer taleplerin dile getirilmesi gerektiği noktasında paylaşımlarda bulundu.

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Mücadele etti ve kazandı

Somalili Mariya Abdi İbrahim (28), henüz üç aylıkken elinden alınan oğlunun yeniden kendisine verilmesi için uzun ve yorucu bir mücadele verdi. Onun kazandığı dava, şimdi binlerce Müslümanın da işini kolaylaştıracak. Somali’deki iç savaş sebebiyle oğluyla birlikte Norveç’e sığınan Mariya Abdi İbrahim kendisini birdenbire zor bir meselenin içinde bulmuştu. Yıllardır sürdürdüğü hukuk mücadelesi nihayet geçtiğimiz Cuma günü lehine sonuçlandı.