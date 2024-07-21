Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanan ABD'de ülkeyi sarsan bir iddia ortaya atıldı. Başkanlık adaylarından biri olan ancak son dönemdeki sağlık tartışmaları nedeniyle büyük endişe uyandıran Joe Biden'ın seçim yarışından çekilebileceği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlere göre, ismini açıklamayan bir kaynağın, "Biden'ın doğru olanı yapacağına inanıyorum. O yöne doğru ilerliyor." ifadesine yer verilerek, Biden'ın başkanlık seçimindeki kampanyasını bu hafta sonu sona erdirebileceği belirtildi.