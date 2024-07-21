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Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu

20:53 - 21/07/2024 Pazar
Güncelleme: 21:04 - 21/07/2024 Pazar
AA
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı.
ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Biden bu hafta kararıyla ilgili konuşma yapacağını açıkladı.

Ayrıntılar geliyor...




#ABD
#Joe Biden
#Aday
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