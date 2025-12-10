SpaceX NRO’nun gizli yükünü Falcon 9 ile uzaya fırlattı

SpaceX’e ait bir Falcon 9 roketi, Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’nun 40 numaralı rampasından fırlatıldı.
SpaceX’e ait bir Falcon 9 roketi, Ulusal Keşif Ofisi (NRO) için taşıdığı gizli yükle birlikte Florida, Cape Canaveral’daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu’nun 40 numaralı rampasından fırlatıldı
Bu görev, Ağustos 2020’de verilen Ulusal Güvenlik Uzay Fırlatma (NSSL) Faz 2 sözleşmesi kapsamında SpaceX tarafından gerçekleştirilen ikinci NRO misyonu olma özelliğini taşıyor.
