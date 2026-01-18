Suriye Enerji Bakanı Beşir açıkladı: Ordunun ilerleyişi stratejik tesislerin devlet kontrolüne geçmesini sağladı

Suriye Enerji Bakanı Muhammed el-Beşir, ordunun Halep vilayetinin doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene bölgelerinde ilerleyişinin, devletin stratejik tesislerin kontrolünü ele geçirmesini sağladığını bildirdi.
Açıklamada, Babiri istasyonunun saniyede yaklaşık 90 metreküp kapasiteyle Halep kenti ve çevresindeki yaklaşık 6 milyon kişiye içme suyu sağladığı, ayrıca 72 bin hektarlık tarım arazisini suladığı belirtildi.
Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye ise Halep Su Kaynakları Müdürü’nün pompalama istasyonlarında saha incelemeleri yaptığını ve operasyonel istikrarın sağlanması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.
BAZI YERLEŞİMLERDE TAM ASKERİ KONTROL SAĞLANDI
Suriye Ordusu, Suriye resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Halep’in doğusundaki Deyr Hafir ve Meskene’nin yanı sıra Rakka vilayetindeki bazı yerleşimlerde tam askeri kontrolün sağlandığını duyurmuştu.
Terör örgütü YPG/SDG, Suriye ordusunun Deyr Hafir’deki mevzileri hedef almaya başlamasının ardından, güçlerini Fırat’ın batısından doğusuna çekeceğini açıklamıştı.
Suriye hükümeti, Beşşar Esed liderliğindeki Baas rejiminin 8 Aralık 2024’te devrilmesinin ardından ülkede güvenlik ve kamu hizmetlerini yeniden tesis etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.