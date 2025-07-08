Suriye'de kayıp çocukların akıbetini araştırmak üzere komite kuruldu

Yetimhanelerde bulunan bazı çocukların kimliklerinin tespiti için DNA analizlerinin gündemde olduğunu ve komitenin şu anda saha araştırması ile bilgi toplama sürecinde bulunduğunu ifade eden Zeydan,

"Devrik rejimin bıraktığı en büyük engellerden biri, kayıp çocuklara ilişkin resmi belge ve bilgi eksikliğidir."