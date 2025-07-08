Suriye'de kayıp çocukların akıbetini araştırmak üzere komite kuruldu

Suriye'de Esed rejimi döneminde kaybedilen çocuklar ve kimliği belirsiz çocukların araştırılması için kurulan komiteyle ilgili Sözcü Ragda Zeydan, basın toplantısında bilgi verdi. Gerçekleşen toplantıda yetimhanelerde bulunan çocukların kimlik tespiti için DNA analizi ve saha araştırması ile bilgi toplama sürecinde bulundukları aktarıldı. Zeydan, "Devrik rejimin bıraktığı en büyük engellerden biri, kayıp çocuklara ilişkin resmi belge ve bilgi eksikliğidir." ifadelerini kullandı.
Suriye'de, devrik Beşşar Esed rejimi döneminde zorla kaybedilen çocuklar ile yetimhanelerde bulunan kimliği belirsiz çocukların akıbetini ortaya çıkarmak amacıyla komite kuruldu.
Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Komite Sözcüsü Ragda Zeydan, yürütülecek çalışmalara ilişkin bilgi verdi.
Komitenin, kayıp çocuklar dosyası kapsamında çalışmalarını sürdüreceğini dile getiren Zeydan, tüm çocukların kimliğinin belirlenmesi ve akıbetlerinin ortaya çıkarılması için çalışacaklarını ifade etti.
Devrik Esed rejiminin hapishanelerde tuttuğu kişilerin zorla alıkonulan ve kaybolan yakınlarının durumunu araştırmak üzere de bir komite oluşturulduğu açıklandı.