Suriye'de mühimmat yüklü araçta patlama: İki ölü

Suriye’nin güneyindeki Süveyda kentinde bulunan El-Kureyya kasabasında askeri bölgeden toplanan mühimmatların yüklü olduğu araçta patlama meydana geldi. Sultan Paşa el-Atraş türbesinin yakınlarında meydana gelen patlamada araçta bulunan 19 ve 15 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti.
Yerel kaynaklar, söz konusu kişilerin askeri bir bölgede buldukları mühimmatları boş veya etkisiz olduklarını düşünerek yanlarına aldıklarını ve kasabaya getirdiklerini ifade etti.