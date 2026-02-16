Yeni Şafak
Suriye'de mühimmat yüklü araçta patlama: İki ölü

20:0816/02/2026, Pazartesi
IHA
Patlamada 19 ve 15 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti. (Foto: Arşiv)
Patlamada 19 ve 15 yaşındaki 2 kişi hayatını kaybetti. (Foto: Arşiv)

Suriye’nin Süveyda şehrinde, askeri bölgeden toplanan mühimmatların bulunduğu araçta patlama meydana geldi. El-Kureyya kasabasında, Sultan Paşa el-Atraş Türbesi yakınlarında yaşanan olayda 15 ve 19 yaşındaki iki kişi hayatını kaybetti. Mühimmatların etkisiz sanılarak taşındığı öğrenildi.

Yerel kaynaklar, söz konusu kişilerin askeri bir bölgede buldukları mühimmatları boş veya etkisiz olduklarını düşünerek yanlarına aldıklarını ve kasabaya getirdiklerini ifade etti.



