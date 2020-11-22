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Dünya Esed rejimi af ilan ettiği Derada 98 kişiyi işkenceyle öldürdü Uzlaşı haklarından faydalanmak istemişlerdi
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Suriye'de son durum ne: Esed rejimi sivilleri katlediyor

Esed rejimi af ilan ettiği Dera'da 98 kişiyi işkenceyle öldürdü: Uzlaşı haklarından faydalanmak istemişlerdi

Esed rejimi, Rusya'nın aracılığıyla askeri muhaliflerle 2018 yılında yaptığı Dera anlaşmasını ihlal ederek, son iki yılda 98 kişiyi işkence altında öldürdü. Aralarında Suriye iç savaşının başlamasıyla Esed rejiminin ordusunu terk eden yaklaşık 40 eski askerin bulunduğu 98 kişi, anlaşmada yer alan "uzlaşı" hakkından faydalanmak isterken tutuklanmıştı. Söz konusu uzlaşma hakkından yararlanmak için rejime müracaat eden eski polis Muaz Ata El-Samidi dün idam edilerek, cenazesini teslim alması için ailesine bilgi verildi.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Esed rejimi Dera'da ikamet eden ve ateşkes anlaşması gereğince aftan yararlanmak için rejimin kurumlarına müracaat eden çok sayıda kişiyi işkenceyle öldürdü.

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Uzlaşı hakkından faydalanmak istemişlerdi

  • Aralarında Suriye iç savaşının başlamasıyla Esed rejiminin ordusunu terk eden yaklaşık 40 eski askerin bulunduğu toplam 98 kişi, anlaşmada yer alan "uzlaşı" hakkından faydalanmak isterken tutuklanarak, işkence altında öldürüldü.

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Eski polis idam edildi

Syria TV haber sitesine göre, söz konusu uzlaşma hakkından yararlanmak için rejime müracaat eden eski polis Muaz Ata El-Samidi de dün idam edilerek, cenazesini teslim alması için ailesine bilgi verildi.

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Ateşkesten yararlanmak isteyen onlarca Deralı tutuklu

  • Habere göre, Samidi, 2012 yılında rejim güçlerinden ayrılmış, 2018 yılında ise aftan yararlanmak için rejim güçlerine teslim olmuş. 2018 yılında ilan edilen ateşkesten yararlanmak için rejime müracaat eden onlarca Deralının, hapishanelerde tutukluluk süresi devam ediyor.

Diğer yandan Esed rejimi, geçen hafta Şam'da düzenlenen "uluslararası mülteciler konferansı" ile Suriye halkına"geri dönüş" çağrısında bulunmuş, rejim bölgelerine geri dönecekler için "güvenceler" verileceğini açıklamıştı.

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Esed rejiminde çatlak

Dera'daki ateşkes ve tahliye süreci

Rejim ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğiyle 20 Haziran 2018'de muhaliflerin kontrolündeki Dera'ya askeri operasyon başlatmıştı. Rusya ve askeri muhalifler, 6 Temmuz 2018'de Suriye'nin güneyindeki bölgeleri kapsayacak kalıcı ateşkes anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı.

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  • Anlaşmada, Rusya ve rejim güçlerinin Dera'dan ülkenin kuzeyindeki bölgelere göç etmek isteyenlere kolaylık sağlaması maddesi yer almıştı. Anlaşmada, rejimle uzlaşmak isteyen eski asker ve sivillerin "af hakkından" yararlanacağı maddesi de yer almıştı. Ateşkes anlaşmasının ardından rejim ve destekçileri, ülkenin Ürdün sınır hattının yüzde 85'ini ele geçirmişti.
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