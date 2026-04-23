Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suudi Arabistan: Türkiye’ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak

10:5223/04/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Türkiye, Suriye ve Ürdün hattına ilişkin çalışmalar sürüyor.
Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Türkiye ile Ürdün ve Suriye üzerinden uzanacak demir yolu hattına ilişkin ortak fizibilite çalışmalarının yıl sonundan önce tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, Al Arabiya kanalına konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Casir, Suudi Arabistan ile Türkiye'yi Ürdün ve Suriye üzerinden birbirine bağlayacak demir yolu projesine ilişkin ortak çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Casir, demir yolu için yapılan ortak çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ürdün'e ziyareti sırasında Türkiye, Suriye ve Ürdün’ü birbirine bağlayacak "modern Hicaz Demir Yolu"nun inşa edilmesinin planlandığını söylemişti.

Uraloğlu, üç ülke arasında inşa edilecek demir yolu hattının ilerleyen süreçte Suudi Arabistan ve Umman'a kadar uzatılmasının planlandığını ifade etmişti.

Projenin hayata geçirilmesiyle Ürdün'den çıkacak yüklerin Suriye üzerinden Türkiye'ye, buradan da Avrupa ve Orta Asya'ya ulaştırılmasının hedeflendiğini belirten Uraloğlu, böylece Kızıldeniz'in Akdeniz ve Avrupa ile bağlanmasının amaçlandığını vurgulamıştı.

#Hicaz Demir Yolu
#Türkiye
#Suudi Arabistan
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
